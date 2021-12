Lulu Santos traz para Salvador nova turnê 'Pra Sempre'

O cantor Lulu Santos sobe ao palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves no dia 31 de agosto para apresentar a nova turnê 'Pra Sempre', às 19h.

O novo projeto possui como tema central o amor. No palco, Lulu conta com Sérgio Melo na bateria, Jorge Ailton no baixo, Hiroshi Mizutani no teclado, Tavinho Menezes na guitarra e Robson Sá como backing vocal.

Com classificação indicativa para 14 anos, os ingressos estão à venda a partir de R$ 60 e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista, ou através da plataforma Ingresso Rápido.

