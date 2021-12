Lulu Santos traz "Clube£ux" para Salvador neste sábado

Menos de um ano desde seu último show em Salvador, Lulu Santos retorna à cidade neste sábado, 12, (e nesta sexta-feira, 11, em Feira de Santana, no Ária Hall), trazendo seu novo espetáculo, "Clube£ux" - que tem o apoio exclusivo de A TARDE FM -, ao Museu du Ritmo, às 21 horas. O valor do ingresso varia de R$ 80 a R$ 240.

Se, em dezembro do ano passado, o hitmaker trouxe o show do seu álbum mais recente, Luiz Maurício (Sony Music, 2014), em "Clube£ux" ele parece investir ainda mais nos timbres e batidas eletrônicas que o disco já deixava entreouvir.



"O álbum Luiz Maurício, do qual tocamos algumas músicas, deixou bem claro que a mistura de elementos eletrônicos já é inevitável em nossa sintaxe", afirma Lulu, em brevíssima entrevista por email.



"Nesta rodada, convidamos o DJ Sany Pitbull, Il Maestro, como chamo, para se juntar à formação tocando live, além das intervenções sequenciadas com nosso soundscaper (paisagista sonoro) HiroSan. Fora isso, temos o retorno triunfal do (saxofonista) Milton Guedes, sempre uma atração extra", acrescenta o músico.

Inquieto

Artista consagradíssimo, com uma lista de sucessos populares que o permitiriam cair facilmente no marasmo, tornando-se banda cover de si mesmo, Lulu se mantém, na medida do possível, inquieto e em busca do novo.

Felizmente, ele parece contar, para isso, com o apoio dos fãs: "O público parece apreciar e compreender as novidades, e embarca conosco nas estripulias estéticas que propomos", confia.



De fato, Lulu segue em alta com o grande público, não importando as modas que vêm e vão conforme as estações se sucedem.



Não à toa, ele está escalado para se apresentar no palco principal (Mundo) do Rock In Rio que começa daqui a alguns dias, abrindo para o grupo Sheppard, o premiado com o Grammy Sam Smith e a deusa pop Rihanna.



"Tocamos no dia mais pop do festival. O espetáculo é o mesmo, só que reduzido em tempo, devido às contingências do festival", conta Lulu.

Banda experiente

No palco, Lulu Santos conta com uma banda experiente e numerosa: Sany Pitbull (DJ), Milton Guedes (saxofone, flauta e vocal), Sergio Melo (bateria), Jorge Ailton (baixo), Pedro Augusto (teclados), Hiroshi Mizutani (teclados e programações), Silvio Charles (violão e percussão) e Andrea Negreiros (backing vocal e percussão).



Além das canções novas de Luiz Maurício, os fãs certamente poderão esperar alguns dos hits que consagraram o cantor, como "Um Certo Alguém", "Como Uma Onda" (Zen-surfismo), "O Último Romântico" e "Assim Caminha a Humanidade", entre outras.

