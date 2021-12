Lulu Santos se apresenta no Museu du Ritmo

O show de Lulu Santos mudou de local. O cantor pop vai se apresentar no Museu du Ritmo, sábado, 12 de setembro. Os valores de ingressos ainda não foram revelados pela produção do show, que seria inicialmente no Wet´n Wild.

No repertório, músicas de seu mais recente CD, Luiz Mauricio (Sony, 2014) - entre elas "Sócio do Amor" e "Luiz Maurício" -, e seus grandes sucessos, como "Toda Forma de Amor", "Um Certo Alguém", "O Último Romântico", "Sereia", "De Repente California", "Apenas mais uma de amor", "Assim caminha a humanidade", "Como uma onda", entre outras.

adblock ativo