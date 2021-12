Lulu Santos passeia por 30 anos de música no Bahia Café

Em plena temporada de lançamento de álbum novo, Lulu Santos volta a Salvador para apresentar o show Toca + Lulu neste sábado, 6, no Bahia Café Hall. O show é uma sequência/continuação do espetáculo Toca Lulu (2012), fruto da caixa homônima lançada no mesmo ano, com 55 canções.

Como o nome já indica, a apresentação será recheada com seus inúmeros hits. "É um passeio completo nos últimos 30 anos de música, incluindo flashes do momento, duas canções (três, quando o público recebe bem as primeiras) do meu disco novo, Luiz Mauricio", conta Lulu, por e-mail.



No palco, Lulu é acompanhado por banda completa, formada por Sergio Mello (bateria), Silvio Charles (percussão), Jorge Ailton (baixo), PC (sopros e vocais), Andrea Negreiros (vocal e percussão), Pedro Augusto e Hiroshi Mizutani (teclados).

Novo álbum

Entre um show do Toca + Lulu e os episódios do The Voice Brasil, no qual atua como jurado, Lulu lança seu novo álbum de inéditas - quebrando jejum de cinco anos -, intitulado Luiz Maurício, seu nome de batismo.

No trabalho, Lulu conta com participações do DJ Memê, Sany Pitbull e Mr. Catra, reafirmando seu apreço pelo funk carioca. "Memê é meu DJ 'residente', uma parceria de mais de vinte anos. Nos conhecemos, respeitamos e às nossas diferenças, ele é meu terceiro ouvido 'default'", conta.

"Destaco ainda a participação dos DJs Dany Pitbull, o maestro do funk, e DJ Batutinha no FunkLand Remix de Sócio do Amor. O Catra eu conheço há mais de dez anos, tempo, mais ou menos, em que o funk carioca tem aparecido recorrentemente em minha música. Nos encontramos na Globo e combinamos umas coisas", conclui.

