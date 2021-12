Lulu Santos faz show na Concha Acústica

Lulu Santos vai trazer a Salvador a turnê Clube Lux. O show, com a banda Estrelar, será sábao, 27 de agosto, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A apresentação renova os clássicos do mestre pelo filtro urbano contemporâneo de seu último disco de inéditas, intitulado Luiz Mauricio.

No repertório estarão canções como "Casa", "Toda Forma de Amor" e "Último Romântico" e novidades como "Sócio do Amor" e "Luiz Maurício". Juntam-se a Lulu no palco: Milton Guedes, nos sopros e vocais; Jorge Ailton baixo e vocal; o Maestro Do Funk, DJ Sany Pitbull, nas carrapetas e MPC; e Andrea Negreiros como Bella Robotka nos vocais.

Os ingressos custam R$ 100 (plateia) e R$ 250 (camarote).

