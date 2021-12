Lulu Santos apresenta novo show na Concha

O cantor Lulu Santos volta a Salvador com o novo show, Toca Lulu, na sexta-feira, 19 de outubro, às 18h. No repertório, sucessos da carreira do cantor como "Tudo Azul", "Tempos modernos", "Já é!", "A Cura" e "Sábado a Noite".

Além de Lulu Santos, a noite também terá o show da Negra Cor, que vai fazer um tributo a Tim Maia, relembrando canções como "Você", "Azul da Cor do Mar", "Primavera" e "Não quero dinheiro".

