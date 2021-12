Lulu Santos apresenta novo show em Salvador e Feira

Lulu Santos vai trazer a turnê de Clube£ux para a Bahia em setembro. O cantor vai fazer um show em Feira de Santana, no Ária Hall, na sexta-feira, 11 de setembro, e em Salvador, dia 12, no Wet'n Wild.

No repertório, músicas de seu mais recente CD, Luiz Mauricio (Sony, 2014) - entre elas "Sócio do Amor" e "Luiz Maurício" -, e seus grandes sucessos, como "Toda Forma de Amor", "Um Certo Alguém", "O Último Romântico", "Sereia", "De Repente California", "Apenas mais uma de amor", "Assim caminha a humanidade", "Como uma onda", entre outras.

O jurado do The Voice convidou o DJ Sany Pitbull para se juntar à formação. O show conta também com o retorno de Milton Guedes no sax, flauta e vocal, além de Sergio Melo na bateria, Jorge Ailton no baixo, Pedro Augusto nos teclados, Hiroshi Mizutani nos teclados e programações, Silvio Charles no violão e percussão e Andrea Negreiros no backing vocal e percussão.

Ainda não há informações sobre o valor de ingressos em Salvador, mas em Feira de Santana os bilhetes estão à venda na Central Mix Boulevard e custam R$ 140 (inteira - pista) e R$ 200 (inteira - camarote)

