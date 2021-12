Luiza Possi recebe Daniela Mercury para show nesta sexta no TCA

A sala principal do Teatro Castro Alves (TCA) recebe nesta sexta-feira, 31, Luiza Possi. A cantora apresentará seu show intimista "Piano&Voz", que conta com um repertório que passeia por sucessos de sua carreira, como “Eu espero” e “Tudo que há de bom”. Além disso, há releituras de grandes sucessos da MPB, do jazz e do rock nacional.

O show ainda contará com a participação da cantora Daniela Mercury. Junto com o pianista Ivan Teixeira, Luiza está viajando o Brasil com este formato de show, que sempre possui um convidado. Entre os que já dividiram o palco com ela estão Alcione, DeMaria, Elba Ramalho e Enok, sanfoneiro do Trio Virgulino.

Com valores entre R$ 30 e R$ 120, os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SAC's Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido.

