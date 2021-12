Luiza Possi mergulha no pop eletrônico em LP

A cantora Luiza Possi desejava aproximar o seu trabalho dos sons das baladas e do cotidiano em São Paulo, onde voltou a viver em 2010. Surgiu, assim, LP, novo disco lançado de modo independente no mês passado, que tem dez faixas e evidencia a influência do pop eletrônico na fase atual da sua trajetória.

"Busquei uma evolução, sem tanta expectativa, criando uma unidade entre o meu CPF e o meu CNPJ. Entre o que é a música para mim e o que eu canto para as pessoas. Estava cansada de ouvir: 'terminei o namoro e fiquei escutando você'", explica Luiza, tranquila e consciente das mudanças.

Para isso, ela correu atrás de referências tanto do pop internacional como local, contando com o auxílio de quem tem conhecimento de causa nesse assunto: o produtor e DJ Rodrigo Gorky, do Bonde do Rolê e do duo Fatnotronic. "Queria que a música fosse uma só, para se divertir e para cantar. E me abri muito para o universo do Gorky".

A experiência acumulada no Laboratório Luiza Possi (Lab LP), canal no YouTube em que a cantora interpreta canções de diferentes compositores, também contribuiu decisivamente no resultado. "O Lab foi a escola de LP, que só existe porque eu me permiti misturar instrumentos acústicos com bateria eletrônica e cantar de outras maneiras", diz. Tal projeto teve tanta relevância nos contornos da obra, que, logo após apresentar o álbum para o mundo, Luiza fez um Lab dedicado especialmente ao disco.

Alto-astral

Nas letras das faixas, nada de fossa ou deprê. Ela escolheu músicas "pra cima", adornadas por arranjos que misturam sons eletrônicos e pitadas orgânicas com a sua voz suave, a exemplo da autoral Sigo, parceria com Gorky e Arthur Gomes, e Você Tem O Dom, de Yuri Drummond e Gomes. Também gravou O Meu Amor Mora No Rio, de Pélico, Como Eu Quero, do Kid Abelha, e Aventura, parceria com o pagodeiro Thiaguinho. A faixa Insigth, do paraense Jaloo, já havia sido lançada em videoclipe no início deste ano.

Ou seja, Luiza transita por espaços variados da música feita no país. "Eu sou a primeira a levantar essa bandeira do não preconceito, do poder coexistir. As pessoas fazem música boa independente dos estilos diferentes", opina.

LP foi gravado no conforto e aconchego de casa. Cansada da pressão dos estúdios, a cantora preferiu criar na intimidade, "sentada no sofá". "Não queria aquele clima de ter que acabar logo. Fizemos com tranquilidade, mas também porque era possível tecnicamente". Nos intervalos do registro, a sua playlist era embalada por Flora Matos, Justin Bieber, Drake, Justin Timberlake, Rihanna e Silva.

O álbum expõe com nitidez o afastamento de Luiza das sonoridades da Música Popular Brasileira (MPB), que marcaram outrora a sua discografia. Contudo, ela defende que o seu trabalho, sobretudo na TV, ultrapassa os limites da MPB, demandando incursões pelo universo pop. "A minha imagem ficou muito maior do que o nicho da MPB, que é um trabalho pequeno. É apenas uma fatia do bolo, comparado à televisão", completa.

