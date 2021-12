Luiza Possi e Thati apresentam novo show no palco do TCA

As cantoras Luiza Possi e Thathi sobem ao palco da sala principal do Teatro Castro Alves, nesta sexta-feira, 21, às 20h30, para lançar seus mais novos trabalhos.

Sobre Amor e o Tempo é o título do mais recente disco de Luiza. Com 14 faixas, o CD tem produção de Dadi Carvalho, conhecido por ser baixista dos Novos Baianos na década de 1970.

Já a baiana Thathi apresenta na íntegra o seu mais novo EP, Não Sei se Te contei, com quatro faixas, que contou com a participação de Herbert Vianna e Isabella Taviani. Com trabalhos autorais e interpretações marcantes, as duas cantoras apostam na força da personalidade própria para abrilhantar a noite.

Conceito

Sobre o sétimo disco de sua carreira, Luiza Possi conta que dessa vez quis apostar em um conceito. "Quis que as pessoas ouvissem o CD de uma vez só, sem ter que mudar de música porque a vibe mudou. Quis que fosse um disco de uma vibe só", explica.

Para a cantora, seu melhor no palco é a visceralidade, como conta: "É quando mais me identifico comigo mesma, daí quis que essa catarse do show fosse para o CD". O disco ainda contou com as participações de Lulu Santos e Erasmo Carlos a cantora conta a honra que foi. "Além de serem amigos queridos, são referência, pessoas que me influenciaram a vida inteira musicalmente e então é um luxo poder contar com a participação deles".

Já o EP de Thathi apresenta um conceito mais moderno, como explica. "Esse formato tem muito a ver com os dias atuais, em que as pessoas não têm muito tempo para parar e escutar um CD inteiro". Além do mais, a cantora pensa em lançar depois mais músicas.

Thathi contou que conheceu o músico Herbert Viana de forma bastante peculiar. De um inusitado encontro numa loja de instrumentos musicais, os dois ficaram amigos e, desse encontro, ela compôs a música homônima ao EP, Não Sei se Te Contei, que teve a participação de Hebert.

Personalidade

Sobre transformar o que é referência musical em inspiração, para não parecer cópia, Luiza opina. "Acho que esse é o meu maior trabalho, pois passa pela máquina - eu, minha banda e os arranjos - que irá possibilitar minha melhor expressão como intérprete no palco. Ao longo de sua carreira, Thathi já abriu show de diversos artistas e conta sobre o desafio de conquistar novos públicos. "Hoje meu show é 90% autoral, mas no início eu cantava muitas versões, até mesmo para ir conquistando o público aos poucos", explica.

No repertório do show Thathi apresentará músicas do novo EP, além de canções de outros discos, como Habithathi. Já Luiza fará uma mistura de interpretações, representando as diversas fases da mulher contemporânea, como Amy Winehouse, Alcione e até Etta James, com o clássico At Last.

E ainda há chances de um bis em dueto, já que Luiza Possi já gravou a música Na Sua, de Thathi. Então, agora é aguardar pelo espetáculo musical.

adblock ativo