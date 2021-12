Luiza Possi e Thathi lançam álbuns em show no TCA

Luiza Possi e a cantora baiana Thathi lançam seus albuns em um show no Teatro Castro Alves, no dia 21 de novembro, às 20h30. O ingresso está à venda na bilheteria do Teatro e nos pontos de venda do SAC.

"Sobre Amor e Tempo" é o nome do novo trabalho de Luiza, que conta com composições próprias e de nomes, como Lulu Santos, Arnaldo Antunes, Dadi, Marisa Monte e Adriana Calcanhotto. No show, a cantora interpretará todas as canções do álbum, como "Devo lhe Dizer", Dois Perdidos" e, alguns sucessos da carreira, a exemplo de "Tudo Certo" e "Paisagem". Além de interpretar textos de Veríssimo, Cora Coralina e Clarisse Lispector.

Já a baiana, está lançando seu EP "Não sei se te contei", resultado de uma parceria com Ricardo Feghali do Roupa Nova. Hebert Viana fez uma participação cantando a música que dá o título ao álbum, composta por Thathi e J. Veloso. Luiza e Isabela Taviani também estão presentes interpretando junto com a cantora.

