Luiza Possi consolida carreira no sétimo CD

Quando Zizi Possi levava a filha, ainda bebê, para as gravações no estúdio, um choro ficou registrado em uma versão da música Luiza, de Tom Jobim. Este foi o primeiro batizado da cantora. O segundo aconteceu em 2002, quando a mãe apresentou a filha nos palcos do Rock in Rio.

Hoje, Luiza Possi lança o seu sétimo trabalho, Sobre Amor e o Tempo, e afirma que não tem nada da mãe nele. "Eu preparo tudo e só depois apresento. Dessa vez, ela gostou muito, nunca vi a minha mãe vibrar tanto com nenhum trabalho meu", contou Luiza, em entrevista por telefone.

O disco reúne 14 faixas, sendo que quatro são composições da própria cantora (duas em parcerias) e as outras oito são de nomes importantes da música brasileira, como Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Lulu Santos, Erasmo Carlos e Ana Carolina.

Ela explica que o disco é o menos eclético de sua carreira, baseado na relação da MPB com o rock, e traz referências como Novos Baianos, Bob Dylan, Janis Joplin e Beatles.

"Percebi nos shows, me sentia mais plena e realizada quando entrava o meu lado viril, quando a coisa deixava de ser doce e passava a ser mais ácida, mais rock'n roll", revela.

Essa acidez, humor e virilidade são consideradas por Luiza como os traços mais marcantes do CD e foram o critério para selecionar as músicas.

"Eu queria manter essa linha que interliga todas as canções", diz, contando que escolheu alguns trabalhos antigos que fizeram parte da sua história.

Conceito

Tao da Lua, música que abre o álbum, por exemplo, foi a sua primeira composição, realizada quando tinha apenas 14 anos. Já as músicas dos outros compositores foram escolhidas a partir do que ela gostaria de ouvir em um CD.

"O mais difícil foi dizer não, deixar de fora coisas que gosto, mas que não cabiam neste momento", afirma, contando que precisou se desapegar para ser fiel ao conceito proposto.



O título do disco surgiu em uma conversa com o produtor Dadi, quando o trabalho já estava criando uma forma e eles perceberam que o amor e o tempo eram a principal temática de todas as canções.

"É um disco feminino, mas que se coloca. Ele traz reflexões sobre a sua relação com você mesma e com o vazio, com o cara que foi embora e que não soube te ver, a gratidão, o tédio", diz Luiza, que afirma ser muito difícil separar a vida emocional e profissional.

A identidade visual do encarte também foi pensada em cima da mesma ideia, trazendo o preto, o branco e o vermelho.

"São cores que trazem esse universo rock dentro da MPB e que trazem a feminilidade, além de estarem muito presentes em minha vida. Sempre visto preto e branco, com batom vermelho", brinca a cantora, avaliando este momento como o mais consistente de sua carreira.

"Vejo a minha trajetória como uma crescente, fui dando pequenos passos que me levaram a níveis mais sólidos", conclui a cantora, que atua como assistente de Daniel no programa The Voice Brasil.

