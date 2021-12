Luiz Melodia se apresenta nesta sexta-feira no TCA

"Amanhã é sábado? Eu nem sei, porque procuro não saber de dia, de data. Mas isso é bom de vez em quando, não é?", comenta Luiz Melodia de forma a resumir sua temporada de descanso em Itacimirim. A cada ano, a estadia no litoral norte baiano é uma das poucas certezas que o músico tem para a agenda nos verões.

Mas, desta vez, odolce far niente do artista vai ser interrompido por um compromisso que casou com a disponibilidade de pauta no Teatro Castro Alves. Sexta-feira, às 21 horas, ele apresenta aos baianos seu disco mais recente, Zerima (Som Livre, 2014).

"Na verdade, eu falo férias, mas não fico de férias. Afinal de contas, vivo de música e gosto de música. Então, quando tem um show, saio da minha praia e vou para o lugar que me chamam".

Na semana passada, o carioca quebrou a rotina de praia, água de coco e "uma cervejinha, que eu não sou bobo" para receber A TARDE em sua casa de veraneio. "Hoje o tempo estava fechado. Não deu praia mesmo", brincou.

Muitos verões

Aos 64 anos, Luiz Melodia é um velho conhecido da Bahia. No início dos anos 1970, a primeira viagem à terra - de carona pela Rio Bahia - foi para assistir a um show de Gal Costa.

Por intermédio dos compositores Torquato Neto e Waly Salomão, o cantor conheceu Gal, que gravou Pérola Negra, em 1972. A composição deu título ao LP de estreia lançado por Melodia em 1973 e até hoje marca sua carreira.

Na mesma época, Maria Bethânia gravou Estácio, Holly Estácio, e ajudou a propagar o suingue do jovem compositor do bairro carioca do Estácio.

Em Salvador, ele conheceu Jane Reis, baiana de Jequié, com quem é casado há 38 anos. Ela também é empresária do artista e responsável por ele não esquecer de vez dos compromissos nas férias. "É a Jane que sabe, ela que manda. Cuida das coisas e fica tudo em casa também. E isso é bom", garante.

A temporada na Bahia também é tempo de compor com antigos parceiros e conhecer novos artistas da cena. "De vez em quando a gente faz uns saraus. Outro dia, fiquei boquiaberto com o violonista Paulo Mutti e disse: 'Quero esse menino pra mim'. Também conheci Aiace Félix, que canta lindamente, foi uma surpresa. Dificilmente volto para o Rio sem fazer duas ou três músicas com o Ricardo Augusto, que é meu compadre e o responsável por eu ter casa aqui".

Zerima

Cheia de Graça, faixa de abertura do disco lançado em setembro, é uma dessas composições com Ricardo Augusto que voltaram na bagagem. Já Zerima, música que dá título ao álbum, é um anagrama em homenagem à Marize, irmã do cantor falecida há dois anos.

"O disco tem um toque de familiaridade. Compus essa canção para minha irmã, convidei o meu filho (o rapper Mahal Reis) para homenagear Dorival Caymmi em Maracangalha, e Jane participou com uma música dela, Moça Bonita, que tem um quê de Recôncavo", explica ele, que convidou para o arranjo de Moça Bonita, o cantor e compositor convidou o santo-amarense Roberto Mendes. O resultado foi um samba de roda marcado com garfo e prato.

O novo disco vem preencher um hiato de cinco anos sem lançar um álbum de inéditas. O trabalho inclui ainda Nova Era, composição de Dona Ivone Lara que exalta a felicidade, e Dor de Carnaval, música de Melodia que ganhou dueto com a cantora Céu.

"Eu não queria gravar um disco por gravar. Eu brinco com minha mulher dizendo que, ao gravar um disco nesse século 21, você corre um risco pelo disco ser bom". Apesar de Zerima ser a base do show, ainda inédito em Salvador, também não vão faltar alguns sucessos do cantor, que completou 40 anos de carreira em 2014.

"Estácio, Holly Estácio não estava, mas entrou de tanto que me pedem, tanto que imploram. Aí como é também um registro da minha carreira, eu canto Pérola Negra com arranjo original. O resto é surpresa".

