Luiz Melodia participa do último ensaio do Ilê

O último ensaio do Ilê Aiyê antes do Carnaval, que acontece neste sábado, 2 , às 22h, na Senzala do Barro Preto, vai receber como convidado o cantor e compositor carioca Luiz Melodia. O evento ainda vai contar com a presença do grupo Filosofia de Quintal e a Band'Aiyê, que é a anfitriã da noite.

Na Senzala do Barro Preto, Luiz Melodia, vai apresentar grandes sucesso de sua carreira como "Memórias Modestas", "Magrelinha" e "Farrapo Humano". O samba de raiz ficará por conta dos músicos do grupo soteropolitano Filosofia de Quintal. Os ingressos custam R$ 20 (pista) e R$ 40 (camarote) e podem ser comprados no local da festa.



