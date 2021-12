Luiz Melodia lança novo álbum no TCA

No próximo dia 30, sexta-feira, o cantor e compositor Luiz Melodia promove o lançamento do 14º disco de sua carreira, "Zerima", na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA)

Depois de um jejum musical de cinco anos, o cantor apresenta o resultado de um álbum que conta com a participação de artistas como Céu, Mahal Reis e Rubia Matos, e traz faixas como "Cheia de Graça", música de abertura do disco, e "Amusicadonicholas", composição instrumental feita em homenagem ao neto.

No dia 30, às 21h, Luiz Melodia apresenta no repertório músicas inéditas, além de grandes sucessos de seus mais de 40 anos de carreira. Os ingressos variam entre R$ 40 a R$ 120.

