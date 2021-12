Luiz Melodia faz show no projeto Samba de Véspera

O cantor Luiz Melodia volta a Salvador para se apresentar no Samba de Véspera, sábado, 17 de novembro, no clube Fantoches. O evento, que acontece nas vésperas de feriados históricos, vai relembrar a luta do Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro. O cantor e multiinstrumentista Peu Meurray também vai se apresentar.

Na primeira edição, dia 6 de setembro, o Samba de Véspera teve como tema a Revolta dos Búzios e foi animado com shows do Grupo Botequim, Peu Meurray, BaianaSystem e Pagoleiros.

