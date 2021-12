Luiz Melodia faz show intimista, sábado e domingo, no TCA

De volta aos palcos soteropolitanos, o cantor e compositor Luiz Melodia traz à cidade shows intimistas e repertório de grandes sucessos, nesse sábado (17) e domingo (18), às 20 horas, no Teatro Castro Alves. O evento, que promete ao público um pouco de música popular brasileira, rock, blues, soul e samba, é mais uma edição do projeto MPB Petrobras.

O carioca se apresenta na companhia do violonista Renato Piau, grande amigo de Melodia, que tornou-se seu braço direito nos palcos. "Renato parece uma orquestra quando está em cena e tem uma pegada só dele. Espero que dure essa parceria", conta o cantor.

Magrelinha, Pérola Negra, Codinome Beija-Flor e Estácio Holly Estácio são alguns dos grandes sucessos que marcaram a sua trajetória e também as mais pedidas pelo público, em seus espetáculos.

Feliz ao retornar a Salvador, Luiz Melodia cria expectativas positivas para o final de semana. "Quero reunir pessoas alegres e com espírito musical grandioso. Espero lotar a casa, que é um clássico da Bahia e merece um show desses", diz o cantor, entusiasmado.

A atração convidada para fazer a abertura do evento chama-se Karol Guaitolini. Capixaba radicada na Bahia, ela traz um repertório baseado no universo percussivo baiano, viajando pelo jazz, samba, bossa-nova e tendências de vintage.



Cenário cultural - Presente em dez capitais do País, o projeto MPB Petrobras oferece ingressos a preços populares e espaço aberto para o cenário local, a fim de promover a democratização da cultura e formação de plateia para esses artistas.

