Luiz Melodia é homenageado no Prêmio da Música Brasileira

O Prêmio da Música Brasileira chega à 29ª edição no dia 15 de agosto, no Theatro Municipal do Rio, com apresentação de Débora Bloch e Camila Pitanga - e transmissão ao vivo pelo canal do prêmio no YouTube e pelo Canal Brasil. Mas só recentemente o idealizador e diretor da premiação, José Maurício Machline, pôde respirar aliviado. No ano passado, a cerimônia foi realizada na raça, sem patrocínio. Assim, numa rede colaborativa, os artistas convidados abriram mão de seus cachês e os custos inevitáveis foram pagos por Machline de seu próprio bolso.

Este ano, a história foi diferente: há cerca de um mês, a Petrobrás oficializou sua entrada no prêmio como patrocinadora. "Eu estava muito inseguro, o trabalho que foi feito no ano passado não poderia ser repetido novamente", diz Machline. "Embora o prêmio do ano passado tenha tido colaboração de muita gente, os custos fixos que não foram cobertos eu tive de bancar. Eu não poderia repetir isso este ano."

Além da homenagem a Luiz Melodia (1951-2017) - que, em vida, ganhou cinco troféus da premiação -, esta 29.ª edição do evento contará com novidades, entre elas: a criação da categoria Melhor Videoclipe; na categoria Melhor Canção, o artista agora poderá concorrer se tiver lançado a faixa como single; e a categoria Revelação foi rebatizada de Revelação Petrobrás.

Machline fala sobre as novidades. "Houve algumas mudanças de regulamento.

Por exemplo, uma coisa que tinha acabado no mercado de música e agora voltou foi o videoclipe. O clipe retornou com uma força imensa. Os artistas, antigamente, gravavam seu disco e seu DVD. Hoje em dia, o DVD está diminuindo muito e está aumentando o clipe." Ele ainda aponta para o crescimento da gravação e lançamento das canções avulsas. "Você lança uma canção hoje, outra canção dali a três meses. Então, o prêmio tem de acompanhar esses critérios de mudança de mídia musical. O clipe foi uma delas; a entrada de canções single foi outra. E, com a entrada do single, os artistas que gravam single começaram a entrar também em outras categorias, como cantor, como compositor, etc. Antes, o nosso regulamento previa uma junção de canções para que os artistas pudessem ser avaliados. Hoje, com uma canção só, eles podem participar do prêmio, inclusive em outras categorias."

