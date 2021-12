Luiz Gonzaga é homenageado por Carlos Villela em show

O rei do baião Luiz Gonzaga será homenageado pelo cantor e compositor Carlos Villela em show no restaurante Grande Sertão, nesse sábado, 11, às 14h. O evento faz parte do projeto "Viva Gonzagão", organizado pelo artista há quatro anos. A partir dessa primeira edição deste ano, a apresentação acontecerá de quinze em quinze dias, sempre com convidados.

"O projeto Viva Gonzagão foi idealizado a partir do centenário de Luiz Gonzaga e ao longo do show iremos cantar as músicas mais emblemáticas, os momentos mais fortes e de cunho social da carreira desse artista, como Triste Partida e Vozes da Seca", contou Villela. Nessa edição, os convidados serão Genaro, cantor, sanfoneiro e ex-integrante do Trio Nordestino, Eugênio e Marquinhos Café.

O cantor e compositor Carlos Villela nasceu em Bom Jesus da Lapa (796 Km de Salvador) e começou a sua carreira na década de 1970. Com seis discos gravados, o artista teve canções gravadas por Flávio José e pela banda Aviões do Forró.

