Luiz Caldas se apresenta em festa para a seleção brasileira

Luiz Caldas é uma das atrações da festa Torcida VIP, no Bahia Café Hall, sábado, 15, dia em que a seleção brasileira de futebol estreia na Copa das Confederações contra o Japão. A banda Negra Cor também vai se apresentar e a festa terá música antes e depois da partida.

O público poderá acompanhar o jogo em dois telões de alta definição que ficará disponível no local. A Torcida VIP começa às 14h e termina às 21h. Na pista, o open bar é com cerveja, água, refrigerante e vodka. No camarote, com cerveja, água, refrigerante, vodka e whisky. O primeiro lote de ingressos está a venda na Ticketmix. A pista custa R$ 100 e o camarote, R$ 150.

