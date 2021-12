Luiz Caldas recebe Roberta Campos em mais uma edição de ensaio de verão

Luiz Caldas recebe nesta quinta-feira, 24, em mais uma edição do seus ensaios de verão, a participação especial de Roberta Campos. "O público do Luiz me acolheu muito bem. Estamos em mundos diferentes, mas o que nos une é o amor pela música", revela a cantora durante uma entrevista para a rádio A TARDE.

O convite com o baiano veio através de uma rede social. "No final do ano eu vi um vídeo que ele postou nos stories cantando uma música minha, achei tão bonito aquilo, ai mandei uma mensagem para ele, e depois trocamos o número de telefone. Ai dividimos várias experiencias musicais, e disso surgiu o convite para fazer o show dele, e estamos juntos", explicou.

"O público do Luiz me acolheu muito bem. Estamos em mundos diferentes, mas o que nos une é o amor pela música" disse a cantora durante uma entrevista para a rádio A TARDE.

A última vez que a mineira de 41 anos esteve na cidade foi em 2017, quando mostrou na Caixa Cultural o show do seu terceiro álbum "Todo Caminho é Sorte", que foi foi indicado ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. No dia 22 de fevereiro a cantora lançará seu novo DVD, com duas canções inéditas.

Com mais de 200 composições durante sua carreira, entre elas “De Janeiro a Janeiro”, composição sua gravada com Nando Reis, Roberta Campos conta como surgiu essa parceria. "Em 2010 eu gravei o disco Varrendo a Lua, eu tive essa vontade de chamar o Nando para fazer o dueto comigo, ele não me conhecia mas ele gostou da música e da minha voz. Na época era dezembro e ele estava fora do Brasil, e disso ficou de me dar a resposta, eu achei que era uma forma educada de recusar o convite, ai em janeiro ele me perguntou se ainda dava tempo, ai fomos para o estúdio gravar", relatou.

O Show acontece nesta quinta-feira, 24, na Área Verde do Armazém Hall (Lauro de Freitas), a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 100 e R$ 50 (meia), para arena, e R$ 160 e R$ 80 (meia) na área vip.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

adblock ativo