Luiz Caldas recebe convidadas em show beneficente

Um time especial de cantoras baianas vai acompanhar o compositor Luiz Caldas no show beneficente Mulheres de Luz nesta quarta-feira, 23, às 21h, no Teatro Castro Alves. Coordenado pelo projeto Repartir, o evento arrecada fundos para o Naspec (Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer), dentro do Outubro Rosa.

Entre as cantoras confirmadas estão Margareth Menezes, Carla Visi, Alinne Rosa, Rebeca Matta e Kall Medrado. Este é o segundo ano em que Caldas participa do Outubro Rosa. Os ingressos custam R$ 60.

