Luiz Caldas no Terreiro de Jesus

Na próxima quinta-feira, 4, o largo Terreiro de Jesus, no Pelourinho, será palco de um projeto que pretende celebrar o forrópé-de-serra. O evento é gratuito e começa a partir das 21 horas, com show de abertura do Trio Virgulino. Em seguida, o cantor e multinstrumentista Luiz Caldas se apresentará, recebendo como convidado especial o Trio Nordestino. No repertório, estarão canções autorais presentes no seu CD recém-lançado, Forró de Luiz, além de músicas consagradas de Dominguinhos, Alceu Valença e Geraldo Azevedo.

