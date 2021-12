Luiz Caldas encerra Festival da Primavera

O pôr do sol do Rio Vermelho teve como trilha sonora, neste domingo, 22, à tarde, os acordes da guitarra de Luiz Caldas. O cantor encerrou o Festival da Primavera que começou sábado à tarde e abriu o Calendário Oficial de Eventos da Cidade.

Animado, o público dançou e cantou hits de carnavais de décadas passadas, como Tieta e Que é Que Essa Nega Quer. Conhecido como point da juventude alternativa, o largo de Santana foi ocupado sobretudo por um público mais adulto.

"Soube que já havia shows no sábado, mas vim hoje só para ver Luiz Caldas, que é da minha geração", contou Evenilson Mendes, de 43 anos.

Frequentadora do bairro, Zélia Aquino, 56, elogiou a iniciativa. "Foi uma ótima ideia este evento cultural, e o som de Luiz Caldas, ideal para encerrá-lo", opinou.

O festival também atraiu pessoas de outras localidades, inclusive comerciantes. A artesã Marli Santos saiu de Itapuã para vender chinelos de tecido no Rio Vermelho: "Meu bairro não conta com eventos culturais ou outros espaços para artesanato. Quando soube deste, vi que era uma oportunidade".

<GALERIA ID=18665/>

Atividades educativas

A programação do último dia de festival começou cedo, às 8h, com atividades educativas para adultos e crianças

A chuva fina não desanimou moradores e vizinhos do bairro, que iniciaram o domingo assistindo à apresentação de alunos de colégios estaduais e municipais, na praça Pôr do Sol, ao lado da Igreja de Santana.

Com roupas confeccionadas com materiais recicláveis, as crianças apresentaram números musicais que remetiam à primavera e mostraram habilidades em ginástica artística e percussão.

Ao redor, barracas com brinquedos, artesanato, livros de cordel e lanches chamavam a atenção de jovens e adultos, que conferiam os produtos enquanto assistiam à roda de capoeira comandada pelo mestre Pica Pau.

Para a dona de casa Valdésia Viana, 33, foi uma oportunidade de proporcionar aos dois filhos diversão ao ar livre. "São raros os momentos em que eles brincam na praça. No dia a dia, as ruas são muito movimentadas. Agora, não há trânsito", afirmou.

Divididas entre atividades educativas e o parquinho da praça, as crianças aproveitavam o momento de tranquilidade para correr entre as ruas da Paciência e Guedes Cabral. "É muito divertido poder correr e brincar perto da praia. Aqui nem parece o mesmo lugar que passo todos os dias de carro", observou Maria Luiza, 8.

A programação da manhã foi encerrada com o grupo musical Canela Fina, que subiu ao palco por volta de 11h e animou os pequenos com arranjos variados e letras educativas.

