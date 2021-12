Luiz Caldas e Jau vão comandar o Réveillon na Praia do Forte

Luiz Caldas e Jau serão as principais atrações do Réveillon Simplesmente Luxo, que acontece no dia 31 de dezembro na Praia do Forte. Além da dupla de cantores baianos, a festa também terá DJs comandando a pista de dança.

A festa vai durar quatro dias e ainda serão anunciadas outras atrações. O Simplesmente Luxo será na praia ao lado do Trivoli Eco Resort. Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados.

