Luiz Caldas disponibiliza novo álbum para download gratuito

O cantor, compositor e guitarrista Luiz Caldas disponibilizou, em seu site oficial, o álbum de fevereiro do projeto intitulado 'Viva a Guitarra Baiana'. Esse é o segundo álbum que caldas disponibiliza ao público, seguindo a proposta de levar um disco a cada mês do ano.

Composto por 10 músicas, o novo trabalho autoral do músico traz composições como 'Tá na Bruxa', e 'Luau da Guitarra Baiana'. O álbum Viva a Guitarra Baiana pode ser baixado gratuitamente no site do artista.

adblock ativo