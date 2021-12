Luiz Caldas convida Gil e Moraes Moreira para último ensaio

A última edição do 'Projeto Verão Luiz Caldas' vai ser realizada nesta terça-feira, 5, no Clube Fantoches da Euterpe, que fica no bairro 2 de Julho, a partir das 21h.

O projeto já teve como convidados os cantores Armandinho Macedo e Carlinhos Brown. Nessa última noite de festa, Luiz Caldas vai dividir o palco com Gilberto Gil, Moraes Moreira, Marcia Castro e os músicos da banda Baiana System.

O repertório promete relembrar os antigos Carnavais com clássicos da axé music que viraram hinos dos anos 80. 'Fricote', 'Ajayo', 'Haja Amor' e 'Magia'. O anfitrião da noite também vai apresentar suas novas canções, como 'Massa contente' e 'Calabouço', que estarão presentes no CD 'Viva a Guitarra Baiana'.

Os ingressos custam R$ 40(inteira) e R$ 20(meia) e podem ser adquiridos no local do evento.

