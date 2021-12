Luiz Caldas anuncia datas dos Ensaios de Verão em 2017

Os ensaios de verão do cantor, compositor e multi-instrumentista Luiz Caldas já têm datas confirmadas para o verão 2017 em Salvador. O evento, que contará com duas edições, acontecerá no Museu du Ritmo, no bairro do Comércio, nos dias 26 de janeiro e 21 de fevereiro.

Para as ocasiões, além de um vasto repertório com clássicos que o consagram como pai da axé music, o artista irá mostrar canções inéditas que passeiam por variados estilos.

Quando? Quando?

O cantor também aposta no projeto de gravar um álbum por mês e lançar no seu portal todas as suas obras. São desses álbuns, lançados em plataforma digital, que sairão algumas das canções inéditas que o cantor baiano levará aos seus ensaios. Entre as obras recentes, encontra-se o álbum MPB "Romã Azul", que conta com participação de Jorge Vercillo na música "Deusa Música", lançado neste mês de novembro.

Para dezembro, ele preparou um CD apenas com guitarradas do Pará. Em janeiro, Luiz fará uma homenagem ao ijexá, disponibilizando também na sua plataforma digial o CD "As Folhas".

adblock ativo