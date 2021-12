Luisa Sonza é convidada de última edição do Baile da Santinha

As atrações da última edição do Baile da Santinha já foram confirmadas. Quem for para o Wet'n Wild no próximo dia, 1 de fevereiro, além de curtir o show do anfitrião Léo Santana vai se divertir também com as apresentações a dupla sertaneja Maiara e Maraísa, o DJ Alok, e o cantor Bell Marques, além do gigante, que terá uma uma cantora convidada especial, a cantora Luisa Sonza.

Os ingressos para a última temporada do baile estarão sendo vendidos na loja Salvador Tickets no 2º piso do Shopping da Bahia.Os valores custam R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira), além de R$ 100 (camarote do Nana) e R$ 160 (Lounge frontstage), e R$ 220 do (Stage Harém).

A cantora Luisa Sonza é a convidada da última edição do baile da Santinha

adblock ativo