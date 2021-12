Luís Martins lança álbum 'Sou músico' em apresentação única em Salvador

O cantor e compositor baiano Luís Martins apresenta seu trabalho “Sou Músico”, em única apresentação no dia 28 de março, às 20h, no Teatro SESI Rio Vermelho, em Salvador.

No show, Luís interpreta o single “Saudades”, além das autorais “Dona do Amor”, “Sou Músico”, “Seis Meses”, “Renembrança”, entre outras. O álbum "Sou Músico” conta com direção musical de Marília Sodré, produção executiva de André Almeida e realização da produtora Arroz de Hauçá.

Os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 30 e estão a venda no site do Sympla.

adblock ativo