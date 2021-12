Luis Carlinhos, do 4Cabeça, faz 20 anos de carreira com DVD

Parte de uma geração que vem renovando a música pop carioca há mais ou menos duas décadas, o cantor e compositor Luis Carlinhos comemora seus 20 anos de carreira com o CD e DVD ao vivo Gentes.

Parceiro de Maurício Baia, Gabriel Moura e Rogê no elogiado grupo 4Cabeça, Luis Carlinhos surgiu no início dos anos 1990, quando integrava a banda de reggae Dread Lion. Depois que a banda acabou, lançou dois CDs: Rapa da Panela (2004, rendeu show no Teatro do Irdeb) e Muda (2006).

Em Gentes, projeto viabilizado via crowdfunding, gravado no final de 2012 na Casa da Canoa Verde, no Rio, e lançado um ano depois, o músico faz um apanhado da carreira, trazendo canções da antiga banda, dos dois álbuns solo, do 4Cabeça e mais três inéditas.

"Gentes tem essa proposta mais particular, com uma identidade própria", conta ele, por telefone. "Foi gravado numa casa diferente (das que costumam receber gravações de DVD ao vivo), um espaço menor, mais íntimo", observa.

"Até poderia ser em um local maior, já que é um som animado. Mas preferi fazer mais reservado", afirma. A eterna falta de espaços adequados à artistas de médio porte é outra dificuldade que determinou o estilo do DVD.

"É difícil imprimir uma verdade nossa em certos locais. Os espaços ou são muito grandes ou muito pequenos", vê. "Mas todos que participaram do financiamento estavam lá. A paleta de cores de cenário, figurino, luz, as pessoas, estou bem satisfeito com o resultado", avalia Luis Carlinhos.

Ajudinha dos amigos

Melhor para o músico ter curtido o produto final, por que foi um projeto longo e trabalhoso que envolveu bastante gente. "Sempre me perguntei quanta gente eu conheço aqui no Rio. Como me relaciono com muita gente e fico amigo delas, somando essas pessoas aos fãs e às pessoas que torcem por mim. Aí vi que tinha uma ferramenta para fazer tudo eu mesmo, sem ninguém no meio", percebe.

"Pedi à plataforma de crowdfunding R$ 49 mil. Consegui R$ 50 mil. Aí fui atrás de apoio para conseguir o restante", conta. Carlinhos conta que o custo para fazer um DVD profissional é mais ou menos o triplo de um álbum comum. "Caro e demorado. Foi um processo de um ano. As pessoas que participaram um ano atrás só estão recebendo o produto agora".

"Talvez por isso chamei o projeto de Gentes. Foram elas, as pessoas que me ajudaram, que o viabilizaram", afirma. Premiado com o projeto 4Cabeça, ele conta que por enquanto não há novidades para o quarteto. "Estamos com vontade fazer mais um disco, talvez um DVD ao vivo, mas todo mundo anda bem ocupado individualmente", conclui.

adblock ativo