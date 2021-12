Luedji Luna retorna a Salvador para show no Pelourinho

A cantora e compositora baiana Luedji Luna irá se apresentar no Largo Quincas Berro D'Água (Pelourinho), em 29 de setembro, às 18h, com o show "Um Corpo no Mundo". O álbum da turnê é o primeiro de sua carreira e já recebeu o Prêmio Caymmi de Música e o Prêmio Afro em 2017, além do Prêmio Bravo, 2018, todos na categoria revelação.

Neste primeiro trabalho, Luedji passeia por sonoridades como MPB, samba e ritmos africanos, além do batuque baiano e o jazz. Nas músicas, ela aborda temas sociais, principalmente no que diz respeito à identidade afro-brasileira.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla e na loja Soul Dila, nos shoppings Salvador e Barra.

