Luedji Luna Luna apresenta a turnê "Um Corpo no Mundo" no TCA

Nesta sexta-feira, 17, a partir das 20h, a cantora e compositora baiana Luedji Luna apresenta na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), sua primeira turnê: "Um Corpo no Mundo".

Acompanhada por uma banda com músicos do Congo, Quênia, Cuba e Brasil, a cantora apresentará músicas do seu CD que dá nome a turnê e que foi contemplado em primeiro lugar no Prêmio Afro. Canções como "Acalanto", "Cabô" e "Notícias de Salvador" serão interpretadas e a noite ainda terá a participação do cantor Tiganá Santana.

Os ingressos variam entre R$ 15 e R$ 60 e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA ou nos SAC'S dos Shoppings Barra e Bela Vista ou através do site Ingresso Rápido.

adblock ativo