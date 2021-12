Luê lança o disco 'A fim de Onda' neste sábado

A cantora, instrumentista e compositora Luê sobe ao palco do Portela Café, no Rio Vermelho, neste sábado, 27, às 22h, para apresentar o show de lançamento do disco A Fim de Onda. Os ingressos custam R$15 (antecipado) e R$20 (na hora do show).

Assim como no disco, a cantora faz durante o show uma leitura original dos ritmos marcantes do seu estado, como o carimbó, a guitarrada, o zouk (gênero musical originário das Antilhas, comum na região), o soul e o universo pop. Para o repertório, além das canções do disco como a faixa-título A Fim de Onda, Nós Dois e Prática, que no disco teve Edgar Scandurra como convidado.

Luê apresenta ao público também a música Lua Namoradeira, de autoria de D. Onete, uma cantora paraense, de 75 anos, conhecida pelas letras picantes de suas músicas. O show tem espaço também para homenagear Roberto Carlos com a música Namoradinha de um amigo meu. A cantora é acompanhada pelos músicos Felipe Cordeiro (guitarra), Klaus Sena (baixo), Artur Kunz (bateria), Caetano Malta (guitarra) e DaLua (percussão).

