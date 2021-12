Ludmillah Anjos, do The Voice, faz show com Daniela Mercury

A cantora baiana Ludmillah Anjos, participante do reality show The Voice Brasil, fará uma participação no show do projeto Geração Canibália, Daniela Mercury, que acontece neste domingo, 2, no Trapiche Barnabé, no Comércio.

O evento vai misturar música, dança, artes plásticas, arte circense, pirofagia e vai abrir espaço para que o público também faça parte da obra.

Já estão confirmadas as intervenções artísticas dos grupos Éramos Gays, Soul Transformistas, Terra Brasilis, Pirofagia, Grupo Los Pardais, Coletivo Duo, além da participação muito especial do artista plástico Iuri Sarmento, que vai assinar o espaço das artes plásticas.

