Ludmillah Anjos canta Ana Carolina em show intimista

Descoberta pelo Brasil na primeira temporada de The Voice, em 2012, Ludmillah Anjos prepara um novo projeto, o Quarta Acústica, que será lançado nesta quarta-feira, 6, no Don Sushi Lounge. A cantora vai interpretar apenas canções de Ana Carolina. "Eu já queria cantar Ana há muito tempo e achei o projeto incrível", disse, em entrevista por email.

Ludmillah já teve a chance de dividir o palco com o ídolo. "Fui convidada por ela para fazer participação em seu show no Barra Music, no Rio de Janeiro. Sem dúvidas um dos momentos mais marcantes da minha carreira", lembrou. No repertório - "feito com o coração e a alma de Ludmillah em fusão com Ana Carolina" -, não vão faltar sucessos como "Garganta", "Elevador" e "Encostar na Tua", todas em um clima mais intimista.

Mas Ludmillah ainda tem outros desejos na carreira, dentre eles, revisitar o repertório da cantora Rosana, que ficou famosa nos anos 80 com a música "Como uma Deusa". Enquanto isso, continua sendo reconhecida pelo The Voice Brasil. "Ganhei uma legião de fãs no Brasil. Todo lugar que vou, recebo o carinho das pessoas e isso graças ao programa", disse.

adblock ativo