Ludmilla deseja cantar no Carnaval de Salvador

A cantora Ludmilla se apresentou no camarote Central Mix, na Micareta de Feira, em Feira de Santana, na noite desta quinta-feira, 18. No momento de descontração, Ludmilla diz ter vontade de cantar no Carnaval de Salvador e mandou recado à prefeitura da capital baiana.

"Estamos aqui. Aí Prefeitura de Salvador, trio da Ludmilla, estamos aí (risos). Já participei algumas vezes, com Anitta, Claudia Leitte, Ivete... A música é isso, misturar todo mundo e todos os ritmos", disse a cantora.

