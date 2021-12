Lucy Alves assina contrato com mesma gravadora que Sam

Lucy Alves, uma participantes da segunda edição do The Voice Brasil, também ganhou um contrato. A finalista assinou com a mesma gravadora que o vencedor Sam Alves, a Universal Music.

A notícia foi divulgada pela cantora na sexta-feira, 17, nas redes sociais. "Visitando a Universal Music Brasil para firmar essa maravilhosa parceria!! Vamos em frente!!", escreveu Lucy, em seu perfil no Twitter.

A cantora e multi-instrumentalista deverá lançar seu primeiro álbum em fevereiro. Que nem jiló, De volta pro aconchego e Segue e seco, músicas que ela interpretou no The Voice devem fazer parte do CD. O restante do repertório ainda não está confirmado, mas Lucy não descarta a possibilidade de inserir uma música de autoria.

