Luciano Souza lança 2º disco solo com show no Rio Vermelho

Há músicos que são ídolos populares. E há músicos que são ídolos de outros músicos. O guitarrista baiano Luciano Souza, o Luguita, que pertence a esta segunda categoria, lança seu segundo álbum solo neste domingo, 1º, no Teatro do Sesi.

Intitulado Olhando o Acordar da Esperança, o CD é uma nova coleção de dez temas instrumentais de Luciano e foi viabilizado com apoio financeiro da Secretaria de Cultura da Bahia, contemplado através de Edital de Demandas Espontâneas.

Na ativa desde meados dos anos 1960, Luciano começou na música aos sete anos, na banda Os Príncipes do Yé Yé Yé, na qual já tocavam também Pepeu Gomes (no baixo!) e seu irmão Jorginho Gomes (bateria).

Desde então, integrou Os Minos, um dos poucos grupos da jovem guarda baiana a gravar em São Paulo (dois compactos de 7 polegadas). Nos anos 1970, tocou na lendária banda paulista O Som Nosso de Cada Dia. Nos anos 80, integrou a banda de Baby & Pepeu.

Depois, caiu no ostracismo - do qual foi resgatado há coisa de cinco anos, pelo jornalista e produtor cultural Zezão Castro.

Lançou seu primeiro CD solo (Virtuose) em 2008 e, agora, aos 54 anos, solta este segundo álbum, no qual procura atingir uma nova geração de público. Ambos os discos foram produzidos por Tadeu Mascarenhas (Radiola, Manuela Rodrigues).

"Olha, este disco novo foi uma faca de dois gumes pra mim. É que eu gravei tudo nele: guitarra, baixo e bateria. E agora estou passando para os músicos que tocam comigo no show. Eles estão pegando, mas é mais difícil", conta Luciano.

"Mas gostei muito do resultado final. O Virtuose é mais free jazz, os temas ficam meio no ar. Este agora está mais coeso, mais calcado no samba, no baião . Está mais colado uma coisa na outra do que naquele primeiro", diz.

Planos de gravar Smetak

No palco, Luciano se apresenta acompanhado de Kiko Souza (flauta e sax), André Luba (baixo) e Mizael Paixão (bateria). Como convidados, duas outras lendas da música: o baterista Dom Lula Nascimento e o baixista Didi Gomes (ex-Novos Baianos, outro irmão de Pepeu). "Eles vão dar canja comigo, vai ser muito legal", diz.

Empolgado com a sobrevida artística, o guitarrista já planeja sua terceira investida solo: "Já estou pensando em um CD novo, agora orquestrado, com violinos, violoncelos e tal", avisa.

"E quero gravar trabalhos de (Walter) Smetak também, com um violinista fera, para fazer os microtons. Neguinho não vai compreender porra nenhuma, né?", diverte-se Luciano.

O suíço-baiano Smetak (1913 -1984) é uma influência e um antigo ídolo para ele: "Um grande músico que ninguém compreendeu direito até hoje. Quando neguinho da orquestra errava, ele dava com o violão na cabeça dos músicos", ri Luciano.

