Luciano Salvador Bahia lança segundo CD no Café-Teatro Rubi

"Abstraia, Baby" é o nome do mais novo disco de Luciano Salvador Bahia. O show de lançamento acontecerá nesta quinta-feira, 29, às 20h30, no Café-Teatro Rubi, pelo projeto Quanto Vale seu Aplauso, em que a plateia decide quanto deve pagar.

Cantor, compositor, violonista, pianista e produtor musical, Luciano segue uma carreira múltipla desde 1986. A direção artística do álbum é assinada por Leonel Pereda e Ronaldo Bastos, mas toda a parte de arranjos e gravações no estúdio ficaram por conta de Luciano.

Com 11 faixas, o disco é completamente autoral. E sobre o seu processo de composição, o artista conta que na relação entre letra e música uma completa a outra. "Às vezes, você tem uma letra simples, mas quando junta com a música, resulta numa canção incrível".

Artista múltiplo, Luciano revela que se sente realizado mais realizado na composição: "É a parte que mais me interessa, é onde posso mostrar o meu trabalho de forma mais completa". Enredos curiosos e situações inusitadas dominam as letras do compositor, a exemplo de "A Noite de Ontem Nunca Aconteceu" e "Vergonha".

Parcerias



No disco, há participações de amigos e parceiros de trabalho, como a cantora e compositora Cláudia Cunha. "Já tocamos juntos, dirigi trabalho dela, somos parceiros de muito tempo", diz Luciano. Cláudia é parceira em Nem Venha e uma das convidadas do show.



"Ela me deu uma melodia que não tinha letra ainda e me pediu para fazer algo curto e simples. Só que acabei fazendo algo completamente diferente", diz ele, que também vai receber Márcia Castro no palco. No disco, outra parceria de longa data é com Fabiano Xavier. Ambos compuseram "Maciota".

O ator, cantor e compositor Eduardo Dussek se junta a Luciano na bem humorada "Tango do Mal". Já a cantora e cineasta, filha de Glauber Rocha, Ava Rocha divide os vocais na música Não Precisa, uma carente dor de cotovelo.

Para Luciano, na música brasileira, sobretudo dos anos 1970 e 80, período onde ele se inspira, havia uma maior diversificação de temas e foi um período com mais liberdade musical.

O artista diz que se nutre do cotidiano em suas composições: "O comportamento das pessoas me interessa, gosto de observar as coisas do dia a dia e gosto de falar disso nas minhas letras".



Apesar da música brasileira ter um histórico de abordar diversos assuntos, sobre as produções atuais Luciano ironiza: "Hoje em dia, eu costumo dizer que você tem duas saídas, ou faz música para as pessoas dançarem, ou faz uma música de amor".

