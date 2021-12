Luciano Calazans faz shows e e tenta viabilizar projetos

Mesmo em uma cidade considerada tão "musical" como Salvador, é bem fácil encontrar quem não só não consiga distinguir o som do baixo em uma canção, como não faça a menor ideia do por quê ele está lá e qual o seu papel.

Em seu projeto Baixo em Pauta, o contrabaixista e virtuose baiano Luciano Calazans espera trazer um pouco de luz às pessoas - mas não apenas isto: "Existem vários núcleos dentro do Baixo em Pauta", afirma Luciano, enquanto sorve um espresso no café do Solar do Unhão.

Antes de qualquer coisa, é bom que se saiba de quem se fala aqui: Luciano Calazans é, tranquilamente, um dos maiores baixistas do Brasil, com uma carreira já extensa, tocando para uma longa lista de artistas de sucesso: Flávio Venturini, Marisa Monte, Ivete Sangalo, Lenine, Carlinhos Brown, Milton Nascimento, Fafá de Belém, Gilberto Gil e muitos outros. Seu nome consta na ficha técnica de quase 500 álbuns.

Ao longo de setembro e outubro, ele vem promovendo uma série de shows gratuitos em sábados - e locais - alternados (serviço abaixo). "Tem também o Baixo & Fêmea, show que faço com Taís Nader. Em breve sai um álbum", conta.

"A proposta do Baixo & Fêmea é bem transgressora. Não só por ser um projeto só de voz e baixo, mas por ser bem despojado. Depois de um show, um amigo me disse que a gente se jogou do abismo e se deu bem. Foi uma temporada corajosa, de entrega. Mas minha vida toda é de entrega", afirma.

O Baixo em Pauta nasceu de uma oficina que Luciano ministrou no Teatro do Sesi, em junho último. "A ideia é que esse projeto todo desague na primeira orquestra de baixos elétricos e acústicos do mundo", diz.

Só que, como toda orquestra, essa também precisa de músicos que saibam ler partituras - e é aí que começa a dificuldade. "Então o Baixo Em Pauta é também uma forma de ensinar os baixistas baianos a lerem partitura e depois se tornarem multiplicadores, ensinando outros músicos a ler", planeja.

Ele prevê que, já no ano que vem, a orquestra inicie seus trabalhos. "Os temas já existem, alguns estão no meu álbum Contrabaixo Astral (2003). Serão 21 baixistas, entre baixos de 4, 5 e 6 cordas, baixos fretless (sem as marcações no braço do instrumento) e acústicos", diz.

Além dos shows, das oficinas, do Baixo & Fêmea e da orquestra, ele ainda pretende realizar um documentário sobre a trajetória do baixo e os grandes baixistas do Brasil. "Nomes de peso já concordaram em participar: Pejota (Jota Quest), Cesário Leone, Arthur Maia, Fernando Nunes, Faíska e muitos outros", conta Luciano, enquanto mostra no celular uma série de depoimentos dos baixistas citados, se disponibilizando para o filme.

Sim, Luciano é muito reconhecido aqui e no Brasil, especialmente entre seus pares. "A revista Bass Player fez uma lista dos 40 melhores grooves (linhas de baixo) da música brasileira. Para minha surpresa, meu arranjo para a versão de Gilberto Gil de Esperando na Janela (Targino Gondim) estava lá", conta.

Melodia, harmonia, ritmo

Se o leitor ficou meio tonto com tanta coisa, isso é normal: Luciano é assim, faz tudo ao mesmo tempo agora. E tudo com absoluta entrega. Semiautodidata, ele diz que aprendeu a ler partitura "90% sozinho". "O resto foi em um curso livre da Escola de Música da Ufba", diz.

Foi com esse conhecimento que ele escreveu, sob encomenda da Secult, o concerto comemorativo dos 100 anos de Jorge Amado, em 2012. "A presidente da Fundação Cultural do Estado me disse que eu só teria um mês, Mas eu topei", conta.

Das nove ao meio-dia, ele ensaiava com a banda de Saulo Fernandes . Almoçava, dormia até as 16 horas e daí começava a escrever. Parava à meia-noite, comia e voltava a escrever até as cinco da manhã. "Daí eu dormia até as nove, quando começava tudo de novo", acrescenta.

Sobre a música baiana atual, ele lembra: "Música e entretenimento são coisas diferentes. Os pilares da música são melodia, harmonia e ritmo. Recado dado". Mestre.

