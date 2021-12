A cantora Luciana Mello, filha do cantor Jair Rodrigues, que faleceu na manhã desta quinta-feira, 8, comentou a morte do pai em seu perfil no Facebook. Ela agradeceu o apoio dos fãs e disse que o momento é "difícil e sofrido".







"Quero agradecer, de coração, o imenso carinho que estamos recebendo! Em breve falaremos com todos. Só pedimos que respeitem nossa privacidade nesse momento tão difícil e sofrido... Mto obrigada!!" Publicação by Luciana Mello

Jair Rodrigues morreu aos 75 anos em sua casa, em Cotia, região metropolitana de São Paulo. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Apresentação em família

Há pouco mais de um ano, o cantor se apresentou no programa "Altas Horas", da Globo, ao lado dos filhos Jairzinho e Luciana Mello. Na ocasião, ele afirmou: "Se eu não for o homem mais feliz desse planeta, eu sou um deles".

Assista ao vídeo da apresentação:

Da Redação Luciana Mello comenta morte do pai Jair Rodrigues

adblock ativo