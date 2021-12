Lucas Santtana se apresenta no Pátio da Barroquinha

O cantor e compositor Lucas Santtana vai se apresentar nesta sexta-feira, 30, no no Pátio do Espaço Cultural da Barroquinha, às 22h. O show faz parte da programação do XI Panorama Coisa de Cinema e os ingressos custam R$ 25, mas quem apresentar tickets de sessões do festival, ocorridas no dia, pagará R$ 20,00.

Lucas vai dividir o palco com o músico Gilberto Monte, a trilha sonora de Tropykaos, primeiro longa-metragem do diretor baiano Daniel Lisboa. A base do repertório é o sexto álbum de Lucas Santtana, "Sobre noites e dias".

