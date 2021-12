Lucas Santtana se apresenta no Domingo no TCA

O músico multi-intrumentista Lucas Santtana faz show de lançamento do novo disco no próximo dia 14 de setembro, às 11h, no Teatro Castro Alves (TCA). O show integra o projeto Domingo no TCA, que oferece ingressos a R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia), vendidos a partir das 9h no dia do espetáculo.

"Sobre Noites e Dias", 6º álbum da carreira de Lucas Santtana, faz uma viagem futurista e questiona os rumos que a humanidade vem tomando no século 21. No show de lançamento, o músico apresenta o reportório do novo álbum e revisita algumas de suas canções mais conhecidas, como "Lycra Limão", "Cira Regina e Nana" e "Se pá ska SP".

Gravado de modo independente e lançado com ajuda de um crowdfunding, o álbum conta com a participação do baixista Bi Ribeiro, do MC De Leve, do quarteto de cordas Oslo Strings, Juliana Perdigão, Kiko Dinucci e Thiago França, além das atrizes Fanny Ardant e Camila Pitanga.

