Lucas Santtana lança vinil com show em Salvador

Lucas Santtana vai lançar em Salvador o disco em vinil O Deus Que Devasta Mas Também Cura sábado, 5, às 22h, no Commons Studio Bar (Rio Vermelho). Nas dez faixas do LP, Lucas Santtana mescla suas influências de afrobeat, dub, baile funk, música sinfônica, sinthpop e música braslleira, abordados em seu quinto CD, e apresenta as inéditas Tanto Faz e Now No One Has Anything.

No palco, ao lado de Seco Bass (baixo), Tedy Santana (bateria), Mangaio (sampler), Junix 11 (guitarra) e Marcelo Galter (teclado), o artista toca as faixas do recém - lançado vinil e músicas que fazem parte dos álbuns 3 Sessions In a Greenhouse e Sem Nostalgia. Canções como Se Pá Ska. S. P. e Dia de Furar Onda no Mar, com participação do filho Josué, também estarão no show. Os ingressos para o show custam R$ 25.

