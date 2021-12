Lucas Santtana lança novo trabalho no Pelourinho

Sete meses depois sua última apresentação na terra natal, o cantor e compositor Lucas Santtana volta a Salvador para apresentar o show do mais novo CD, "O Deus Que Devasta mas que também Cura", domingo, 26, às 18h, no Largo Tereza Batista (Pelourinho).

O álbum "O Deus Que Devasta mas que também Cura" foi considerado o melhor disco independente no Prêmio Contigo - MPB. Além de apresentar canções do novo trabalho como "Para onde irá essa noite?", "É sempre bom se Lembrar", "Dia de Furar Onda no Mar" e "Se Pá Ska S.P", Lucas Santtana vai relembrar sucessos de discos anteriores como "Sem Nostalgia", "3 sessions in a Greenhouse", "Parada de Lucas" e "Eletro Ben Dodô". O ingresso para o show custa R$ 20.

Lucas Santtana será acompanhado por por Junix 11 (teclado e guitarra), Seco Grave (baixo), Roberto Barreto (guitarra), Mangaio (samples e sinth) e Jorge Dubman (bateria) que, juntos, formam a banda Seleção Natural.

