Lucas Santtana lança campanha na web

O cantor e compositor Lucas Santtana disponibiliza vídeo na web para lançar campanha e finalizar o seu sexto álbum. Nesta nova empreitada, Lucas participa de uma ação de crowdfunding, na plataforma www.embolacha.com. br, até o dia 8 de junho.



Os fãs entram na plataforma, fazem doação e recebem brindes em troca, a depender do valor pago. Os valores mais baixos recebem disco autografado, com um pouco mais de investimento recebem ingressos para o show de lançamento e outros brindes, e os valores mais altos ganham uma discotecagem do artista ou um show acústico, em sua casa.

adblock ativo