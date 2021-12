Lucas e Orelha sobre show cancelado: "Foi surpresa"

Após a repercussão do cancelamento do show da dupla Lucas e Orelha no Réveillon de Salvador, os cantores se pronunciaram nas redes sociais e se disseram surpresos com a notícia. "Foi com grande surpresa que vimos a notícia que dizia que tínhamos problemas na justiça e com documentação e por isso não fomos contratados para o show de final de ano pela prefeitura de salvador".

O nome da dupla foi retirado da grade de programação na quinta-feira, 24. Eles se apresentariam na noite da virada, dia 31, que terá como atrações Ivete Sangalo, Jorge e Matheus, O Rappa, Tayrone Cigano, Filhos de Gandhy e os DJ's internacionais Dimitri Vegas e Like Mike.

De acordo com a Saltur, organizadora do evento, eles não apresentaram a documentação exigida para a contratação. Ainda segundo a Saltur, a prefeitura esperou até a última semana para que a atração reunisse os documentos necessários e assim fosse feita a regularização, o que não aconteceu.

Na postagem, eles ainda revelaram que estavam rescindindo contrato com o empresário deles. "O que ocorreu foi que estávamos em um processo de negociação de rescisão amigável com nosso ex-empresário, que já ocorreu, nos solicitaram contratos que infelizmente não tínhamos em nosso poder", escreveram.

Dupla publicou postagem em seu perfil na rede social Foto: Reprodução | Facebook

