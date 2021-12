A música Preta perfeita, conhecida pelo público que acompanhou a trajetória de Lucas e Orelha no programa Superstar, da TV Globo, ganhou videoclipe no melhor estilo, lançado nesta sexta-feira, 31, lançado no canal da dupla no Youtube.

Com cenário de escola americana, a chamada High School, Lucas corteja uma garota na escola, a preta perfeita, encenada por Marleyse Moraes, que o grupo vencedor do Superstar descreve na letra da canção.

Veja abaixo:

Da Redação Lucas e Orelha lançam videoclipe com cenário High School

adblock ativo