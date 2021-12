Lucas e Orelha estão fora do Réveillon de Salvador

Os cantores baianos Lucas e Orelha, vencedores do programa 'Superstar', da Rege Globo, foram retirados da grade de apresentações do Réveillon de Salvador, que será realizado a partir da próxima segunda-feira, 28, na praça Cairu, região do Comércio.

Eles se apresentariam na noite da virada, dia 31, que terá como atrações Ivete Sangalo, Jorge e Matheus, O Rappa, Tayrone Cigano, Filhos de Gandhy e os DJ's internacionais Dimitri Vegas e Like Mike. O nome da dupla já foi retirado da programação oficial da festa.

De acordo com a assessoria de comunicação da Saltur, organizadora do evento, eles não apresentaram a documentação exigida para a contratação. Ainda segundo a Saltur, a prefeitura esperou até a última semana para que a atração reunisse os documentos necessários e assim fosse feita a regularização, o que não aconteceu. O órgão não especificou quais pendências tiraram da grade oficial.

A reportagem tentou contato com a produção da dupla, que não se pronunciou.

